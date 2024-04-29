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Штрафи від 17 000 грн — які покарання загрожують за порушення мобілізації

29 квітня 2024 23:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Штрафи від 17 000 грн — які покарання загрожують за порушення мобілізації
Працівники ТЦК та військовозобов'язаний переглядають документи. Ілюстративне фото: АрміяInform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Законопроєкт №10379, який нещодавно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні, передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, шляхом підвищення штрафів. Наразі за законом штрафи становлять від 510 до 850 грн, однак їх намірені збільшити до рівня від 17 000 до 22 500 грн. 

Про це повідомляє ТСН.ua у понеділок, 29 квітня.

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Згідно з проєктом закону, ТЦК матимуть право накладати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію, не складаючи протокол, а виносячи постанову про це. Штраф можна буде оскаржити в суді.

Комітет рекомендував у проєкті закону №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію розглянути такі положення:

  • порушення правил військового обліку — штраф від 3 400 до 5 100 грн,
  • повторне порушення або в особливий період — штрафи від 17 000 до 22 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

  • штрафи від 5 100 до 8 500 грн для громадян,
  • штрафи від 17 000 до 34 000 грн для посадових та юридичних осіб.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час:

  • штрафи від 17 000 до 22 500 грн для громадян,
  • штрафи від 34 000 до 59 500 грн для посадових та юридичних осіб.

Нагадаємо, що колишній командир "Азову" Максим Жорін запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації.

Також ми писали, що 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає суттєві зміни щодо процедури військового призову в Україні.

Верховна Рада
закон
Україна
штраф
військовий облік
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
війна

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