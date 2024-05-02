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Відповідальність для ухилянтів посилять — як зростуть штрафи за порушення мобілізації

2 травня 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Відповідальність для ухилянтів посилять — як зростуть штрафи за порушення мобілізації
Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом на сьогоднішній день сума штрафу становить від 510 до 5100 гривень. Однак, його розмір може невдовзі зрости. 

Які зміни чекають — розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі для ТСН. 

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Як зростуть штрафи за порушення правил військового обліку

За словами Бекало, штраф за порушення правил військового обліку, коли людина не оновлює свої дані, наразі становить від 510 до 850 гривень. Цю норму регулює стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак, згідно законопроєкту№10379, який Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні 10 квітня, ця сума може помітно зрости — від 8 500 гривень до 17 000 гривень. 

Як зростуть штрафи за порушення мобілізаційного закону

Разом із тим, як додає адвокатка, за порушення мобілізаційного закону штраф становить від 3400 до 5100 гривень. Йдеться про неявку за повісткою та відмову проходження військово-лікарської комісії. 

Однак, згідно із новим законопрокєтом, ця сума становитиме вже від 34 000 до 51 000 гривень. 

Еспертка додає, що для посадових осіб підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку, за порушення відповідних передбачений штраф у розмірі від 153 000 до 204 000 гривень. 

Нагадаємо, що колишній командир "Азову" Максим Жорін запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації.

До слова, 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає суттєві зміни щодо процедури військового призову в Україні.

війна
штрафи
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти

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