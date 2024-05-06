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В Україні хочуть ввести заочні штрафи для ухилянтів — деталі

6 травня 2024 12:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Україні хочуть ввести заочні штрафи для ухилянтів — деталі
Працівники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Також Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення в цілому законопроєкт Кабміну №10379, що передбачає заочні штрафи для ухилянтів.

Про це пише Судово-Юридична газета з посиланням на текст законопроєкту.

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У матеріалі йдеться, якщо чоловік не оновив облікові дані — територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу. Це стосується й тих осіб, які не повідомили ТЦК про зміну персональних даних, не з'явилися на порядку денному або іншим чином порушили "мобілізаційні" правила.

Для накладення штрафу на ухилянта:

  • ТЦК має надати документи, що підтверджують, що особа такий виклик отримала. Однак у законопроєкті не конкретизовано, про які саме документи йдеться.
  • Штраф може бути виписаний протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня його скоєння.
  • Штраф для громадян пропонують збільшити до 17-25,5 тис. гривень.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що в Україні з'являться нові правила перетину кордону. Це станеться, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності.

Також в Генштабі ЗСУ розповіли, куди варто звернутися чоловікам, якщо ТЦК та СП зачинений.

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