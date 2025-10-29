Видео
Видео

В "Резерв+" на две отсрочки станет больше — что уже известно

В "Резерв+" на две отсрочки станет больше — что уже известно

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 01:30
обновлено: 23:58
В Минобороны рассказали о продлении отсрочек — их станет больше и в Резерв+
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

По состоянию на сегодня в приложении "Резерв+" доступны девять типов отсрочек от мобилизации, еще два типа станут доступными в ближайшее время. Их можно будет оформить как онлайн, так и лично в ТЦК.

Об этом в эфире Телемарафона заявил руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник.

Продлят ли отсрочку автоматически

Военный напомнил, что в случае подтверждения наличия действующих оснований для получения отсрочки система автоматически ее продлит, без необходимости самостоятельного обращения в "Резерв+" или ТЦК. После обработки данных и продления отсрочки лицо получит соответствующее уведомление.

Тем, кто не сможет автоматически продлить отсрочку, система также пришлет уведомление с рекомендацией подать документы в офлайн-режиме.

Также известно, что до 31 октября подача документов на отсрочку в бумажной форме осуществляется в ТЦК и службах приема граждан (СП). С 1 ноября эта процедура будет осуществляться исключительно через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые направят лицо в соответствующий ТЦК для рассмотрения документов комиссией.

Решение о предоставлении или непредоставлении отсрочки принимается в течение семи дней после подачи документов. ЦПАУ предоставит информацию о результате рассмотрения.

С 1 ноября лицам, имеющим отсрочку, не нужно получать отдельную справку с "мокрой" печатью. Информация о наличии отсрочки будет отображаться в военно-учетном документе в приложении "Резерв+" или доступном для распечатки через портал.

Напомним, в интервью Новини.LIVE военный юрист Тарас Боровский сообщил, что в Украине ежедневно мобилизуют около тысячи человек. То есть, примерно 30 тысяч граждан в месяц.

Также мы писали, что по словам Лукаша Адамского, эксперта в вопросах внешней политики, ЕС не имеет механизма возвращения украинцев в Украину, чтобы те воевали.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
