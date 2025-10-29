Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У "Резерв+" на дві відстрочки стане більше — що вже відомо

У "Резерв+" на дві відстрочки стане більше — що вже відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 23:58
У Міноборони розповіли про продовження відстрочок — їх стане більше й в Резерв+
Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні в додатку "Резерв+" доступні дев'ять типів відстрочок від мобілізації, ще два типи стануть доступними найближчим часом. Їх можна буде оформити як онлайн, так і особисто в ТЦК.

Про це в етері Телемарафону заявив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

Реклама
Читайте також:

Чи продовжать відстрочку автоматично

Військовий нагадав, що у разі підтвердження наявності чинних підстав для отримання відстрочки система автоматично її продовжить, без необхідності самостійного звернення до "Резерв+" або ТЦК. Після опрацювання даних і продовження відстрочки особа отримає відповідне сповіщення.

Тим, хто не зможе автоматично продовжити відстрочку, система також надішле сповіщення із рекомендацією подати документи в офлайн-режимі.

Також відомо, що до 31 жовтня подання документів на відстрочку у паперовій формі здійснюється в ТЦК та службах прийому громадян (СП). З 1 листопада ця процедура буде здійснюватися виключно через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які направлять особу до відповідного ТЦК для розгляду документів комісією.

Рішення про надання чи ненадання відстрочки приймається протягом семи днів після подання документів. ЦНАП надасть інформацію про результат розгляду.

З 1 листопада особам, які мають відстрочку, не потрібно отримувати окрему довідку з "мокрою" печаткою. Інформація про наявність відстрочки відображатиметься у військово-обліковому документі в додатку "Резерв+" або доступному для роздруківки через портал.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новини.LIVE військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Україні щодня мобілізують близько тисячі осіб. Тобто, приблизно 30 тисяч громадян на місяць.

Також ми писали, що за словами Лукаша Адамського, експерта у питаннях зовнішньої політики, ЄС не має механізму повернення українців до України, щоб ті воювали.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації