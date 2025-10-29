У Міноборони розповіли про продовження відстрочок — їх стане більше й в Резерв+

Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні в додатку "Резерв+" доступні дев'ять типів відстрочок від мобілізації, ще два типи стануть доступними найближчим часом. Їх можна буде оформити як онлайн, так і особисто в ТЦК.

Про це в етері Телемарафону заявив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

Реклама

Читайте також:

Чи продовжать відстрочку автоматично

Військовий нагадав, що у разі підтвердження наявності чинних підстав для отримання відстрочки система автоматично її продовжить, без необхідності самостійного звернення до "Резерв+" або ТЦК. Після опрацювання даних і продовження відстрочки особа отримає відповідне сповіщення.

Тим, хто не зможе автоматично продовжити відстрочку, система також надішле сповіщення із рекомендацією подати документи в офлайн-режимі.

Також відомо, що до 31 жовтня подання документів на відстрочку у паперовій формі здійснюється в ТЦК та службах прийому громадян (СП). З 1 листопада ця процедура буде здійснюватися виключно через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які направлять особу до відповідного ТЦК для розгляду документів комісією.

Рішення про надання чи ненадання відстрочки приймається протягом семи днів після подання документів. ЦНАП надасть інформацію про результат розгляду.

З 1 листопада особам, які мають відстрочку, не потрібно отримувати окрему довідку з "мокрою" печаткою. Інформація про наявність відстрочки відображатиметься у військово-обліковому документі в додатку "Резерв+" або доступному для роздруківки через портал.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новини.LIVE військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Україні щодня мобілізують близько тисячі осіб. Тобто, приблизно 30 тисяч громадян на місяць.

Також ми писали, що за словами Лукаша Адамського, експерта у питаннях зовнішньої політики, ЄС не має механізму повернення українців до України, щоб ті воювали.