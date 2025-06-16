В приложении Резерв+ вскоре появятся новые функции говорят в Минобороны

Интерфейс приложения "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

Приложение "Резерв+" установлено на смартфоны огромного количества военнообязанных. Сейчас таких украинцев мобилизационного возраста насчитывается около 4,5 миллиона человек.

Об этом в интервью Украинскому Радио заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Какие новые возможности "Резерв+"

По словам Черногоренко, Министерство обороны Украины стремится в полной мере цифровизировать все процессы взаимодействия с военной системой. Сейчас "Резерв+" уже предоставляет возможность получения учетных данных, формирования электронных военных документов и подачи заявок на поступление в армию.

По ее словам, около 6 тысяч вакансий размещают воинские части и бригады. Пользователи могут подать свое резюме через этот функционал.

Благодаря приложению было получено 100 тысяч отзывов граждан на вакансии в армии, сгенерировано 200 тысяч электронных направлений на военно-врачебную комиссию, а каждая третья отсрочка в государстве оформляется через "Резерв+".

Как вскоре изменится "Резерв+"

В ближайшие 3-4 недели в приложение будет добавлена опция уплаты штрафов онлайн с 50% скидкой за неявку в территориальный центр комплектования.

Кроме того, приоритетом министерства является оцифровка всех 35 типов отсрочек, заявила Черногоренко.

Ранее сообщалось, что если данных военнообязанного нет в реестре "Оберег", его не смогут забронировать от мобилизации. В некоторых случаях гражданину придется посетить ТЦК.

Также мы информировали, что делать, если "Резерв+" не формирует электронное направление на военно-врачебную комиссию.