Уточнение военно-учетных данных в Резерв+ 2025 - как это сделать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право уточнить военно-учетные данные через приложение "Резерв+". Но это не освободит его от объявления в розыск за другие проблемы, скажем, неявку по повестке.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Уточнение данных в 2025 году

В 2024 году, после изменений в законодательство, все военнообязанные граждане должны были пройти процесс уточнения военно-учетных данных.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он уточнить данные сейчас, в 2025 году, дистанционно, с помощью приложения "Резерв+".

"Да, Вы можете уточнить данные через "Резерв+", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Дерий добавил, что штрафа за необновление данных не будет, однако, возможно, будет розыск за неявку по повестке или по другой причине.

Другие основания для розыска

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил, что уточнение военно-учетных данных через "Резерв+" в 2025 году возможно.

Кроме того, подчеркнул Айвазян, за необновление данных накладывать взыскания уже не имеют права, поскольку истекли сроки, определенные статьей 38 КУоАП.

"Однако, кроме несвоевременного обновления данных, ТЦК имеет другие основания для внесения данных о нарушении правил воинского учета в Реестр и представления Вас в розыск", — подчеркнул адвокат.

