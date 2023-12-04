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В Ровенской области осудили мужчину, который письменно отказался от повестки

4 декабря 2023 12:39
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В Ровенской области осудили мужчину, который письменно отказался от повестки
Вручение повестки. Иллюстративное фото: Советы юриста
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Ровенской области мужчина в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки отказался от повестки в письменном формате. За такой поступок он получил испытательный срок.

Об этом говорится в постановлении Березневского районного суда Ровенской области, пишет ТСН.ua.

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Отмечается, что военнообязанный был признан годным к службе в ВСУ. Ему вручили повестку, после чего он должен был прийти на военную службу в сентябре 2023 года, однако не сделал этого.

В ходе суда мужчина отметил, что ему действительно вручили повестку, но он отказался от нее. По словам жителя Ровенской области, у его жены были сложные роды, поэтому он помогает ей и двум малолетним детям. Кроме того, военнообязанный пожаловался на проблемы со здоровьем.

суд над мужчиной, отказавшимся от повестки
Приговор суда. Фото: ТСН.ua

Почему мужчина не пришел на прохождение службы

"Указал, что у него заболевания суставов, однако во время прохождения военно-врачебной комиссии его медицинские документы не истребовали и не проверяли. В содеянном искренне раскаялся", — говорится в постановлении суда.

Поэтому в суде признали мужчину виновным и приговорили к трем годам тюрьмы, однако заменили их на один год испытательного срока.

Напомним, ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко назвал причины недостаточного количества военнослужащих на фронте. По его словам, это происходит именно из-за уклонения от призыва, которому помогают высшие учебные заведения и торговые центры, бронирующие работников.

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