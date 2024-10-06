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В школу за отсрочкой — стало ли больше мужчин учителей из-за бронирования

6 октября 2024 06:21
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Бронирование педагогов - увеличилось ли в школах мужчин учителей
Учитель в школе. Фото: FB/Andrey Oleynik
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Мобилизационное законодательство разрешает бронировать работников образования. В перечень профессий входят и учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки. Следовательно, вакансии в школах стали привлекательными для военнообязанных.

Заметна ли в этом учебном году волна новых кадров в школах из-за бронирования, Новини.LIVE рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

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— Появилась ли заметная волна мужчин, желающих работать учителями?

— Я о таких случаях не знаю, чтобы шли преподавать только для того, чтобы бронироваться. Я знаю и видел этих людей. проходившие в министерстве пилотные проекты по изменению структуры курса защиты страны. Я видел там людей. воевавших и являющихся ветеранами. Они приходили со знаниями, чтобы передать свои навыки детям.

У нас действует специальное законодательство. Для того чтобы ты был забронирован, ты должен работать в школе полный рабочий день. Поэтому, простите, если вы идете работать в школу, то все должны отдавать детям.

— Возможны ли такие коррупционные схемы в образовании?

— Я не думаю. Потому что мы считаем, что директора школ, отвечающих за кадровый подбор, являются честными людьми. Во-вторых, есть рейтингование школ, и они относятся к этому серьезно. Если набирать лиц, пытающихся как-то спрятаться в школе, то ты не добьешься успеха в этой конкурентной борьбе.

Как мы писали ранее, в Украине во время 2024 года несколько изменились условия бронирования работников критически важных предприятий. В частности, увеличилось количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.

учителя мобилизация бронирование День учителя

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