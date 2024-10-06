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У школу за відстрочкою — чи побільшало чоловіків вчителів через бронювання

6 жовтня 2024 06:21
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Бронювання освітян — чи побільшало у школах чоловіків вчителів
Вчитель у школі. Фото: FB/Andrey Oleynik
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Мобілізаційне законодавство дозволяє бронювати працівників освіти. До переліку професій входять і вчителі, які працюють не менш, ніж на 0,75 ставки. Відтак, вакансії у школах стали привабливими для військовозобовязаних. 

Чи помітна цього навчального року хвиля нових кадрів у школах через бронювання, Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко. 

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— Чи з'явилася помітна хвиля чоловіків, які захотіли працювати вчителями? 

— Я про такі випадки не знаю, щоб йшли викладати лише для того, щоб бронюватися. Я знаю і бачив тих людей. які проходили в міністерстві пілотні проєкти зі зміни структури курсу захисту країни. Я там бачив людей. які воювали і є ветеранами. Вони приходили зі знаннями, щоб передати свої навички дітям. 

У нас діє спеціальне законодавство. Для того, щоб ти був заброньований, маєш працювати у школі повний робочий день. Тому, вибачте, якщо ви йдете працювати в школу, то ви все маєте віддавати дітям. 

— Чи можливі такі корупційні схеми в освіті? 

— Я не думаю. Тому що ми вважаємо, що директори шкіл, які відповідають за кадровий підбір, є доброчесними людьми. По-друге, є рейтингування шкіл, і вони ставляться до цього серйозно. Якщо набирати осіб, які намагаються десь сховатися в школі, то ти не досягнеш успіху в цій конкурентній боротьбі.

Як ми писали раніше, в Україні під час 2024 року дещо змінилися умови бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, збільшилася кількість підприємств, які мають право отримати статус критично важливих для української економіки.

вчителі мобілізація бронювання День вчителя

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