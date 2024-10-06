Бронювання освітян — чи побільшало у школах чоловіків вчителів

Вчитель у школі. Фото: FB/Andrey Oleynik

Мобілізаційне законодавство дозволяє бронювати працівників освіти. До переліку професій входять і вчителі, які працюють не менш, ніж на 0,75 ставки. Відтак, вакансії у школах стали привабливими для військовозобовязаних.

Чи помітна цього навчального року хвиля нових кадрів у школах через бронювання, Новини.LIVE розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

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— Чи з'явилася помітна хвиля чоловіків, які захотіли працювати вчителями?

— Я про такі випадки не знаю, щоб йшли викладати лише для того, щоб бронюватися. Я знаю і бачив тих людей. які проходили в міністерстві пілотні проєкти зі зміни структури курсу захисту країни. Я там бачив людей. які воювали і є ветеранами. Вони приходили зі знаннями, щоб передати свої навички дітям.

У нас діє спеціальне законодавство. Для того, щоб ти був заброньований, маєш працювати у школі повний робочий день. Тому, вибачте, якщо ви йдете працювати в школу, то ви все маєте віддавати дітям.

— Чи можливі такі корупційні схеми в освіті?

— Я не думаю. Тому що ми вважаємо, що директори шкіл, які відповідають за кадровий підбір, є доброчесними людьми. По-друге, є рейтингування шкіл, і вони ставляться до цього серйозно. Якщо набирати осіб, які намагаються десь сховатися в школі, то ти не досягнеш успіху в цій конкурентній боротьбі.

Як ми писали раніше, в Україні під час 2024 року дещо змінилися умови бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, збільшилася кількість підприємств, які мають право отримати статус критично важливих для української економіки.