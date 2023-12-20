В Сухопутных войсках рассказали, подлежат ли женщины обязательному учету

Женщина военная. Фото: armyinform.com.ua

Тема принудительной мобилизации женщин — фейки и провокации России. Женщины-медики всегда были военнообязанными и никакого принуждения нет. Кто хочет приобщиться к Вооруженным силам Украины среди женщин — это можно сделать самостоятельно.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина.

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Фитьо рассказал, что россияне всячески пытаются расшатать бешеными темпами выдумки о том, что в Украине принудительно мобилизуют женщин. Но все гораздо проще.

"Женщины-медики всегда были военнообязанными. После окончания своего вуза они знали, что они военнообязаны и должны были стать на военный учет в свои ТЦК и СП", — объясняет он.

Он добавил, что сейчас женщины-медики просто звонят по телефону в свой ТЦК, договариваются, когда можно прийти, предоставляют все необходимые документы, становятся на военный учет и в дальнейшем занимаются своей работой. Это не значит, что они сразу будут срочно отправлены на фронт.

"Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла абсолютно и полностью. Но было, конечно же, общественное напряжение, было много фейков, много "вбросов". Надо пользоваться исключительно официальными источниками информации для того, чтобы не было сомнений. Если какая-то новость у вас вызывает острую реакцию — значит надо понимать, что где-то есть какая-то манипуляция. В этом случае это была обычная манипуляция со стороны Российской федерации, были "вбросы", были фейки", — говорит военный.

В то же время он подчеркнул, что если кто-то среди женщин хочет вступить в ряды ВСУ, то это можно сделать самостоятельно. В нашем войске есть женщины-артиллеристы, есть женщины-пилоты. Специальность для женщин в Силах обороны широка, но это исключительно по собственному желанию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.