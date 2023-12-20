У Сухопутних військах розповіли, чи підлягають жінки обов'язковому обліку

Жінка військова. Фото: armyinform.com.ua

Тема примусової мобілізації жінок — фейки та провокація Росії. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними і ніякого примусу немає. Хто хоче долучитися до Збройних сил України серед жінок — це можна зробити самостійно.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна.

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Фітьо розповів, що росіяни всіляко намагаються розхитати скаженими темпами вигадки про те, що в Україні примусово мобілізують жінок. Але все набагато простіше.

"Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення свого вишу вони знали, що вони військовозобов'язані і мали стати на військовий облік до свого ТЦК та СП", — пояснює він.

Він додав, що зараз жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК, домовляються, коли можна прийти, надають усі необхідні документи, стають на військовий облік і надалі займаються своєю роботою. Це не означає, що їх одразу буде терміново відправлено на фронт.

"Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю. Але була, звичайно ж, суспільна напруга, було багато фейків, багато "вкидів". Треба користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоби не було сумнівів. Адже якщо якась новина у вас викликає гостру реакцію – отже треба розуміти, що десь є якась маніпуляція. В цьому випадку це була звичайна маніпуляція зі сторони Російської федерації, були "вкиди", були фейки", — каже військовий.

Водночас він наголосив, якщо хтось серед жінок хоче вступити в лави ЗСУ, то це можна зробити самостійно. У нашому війську є жінки-артилеристи, є жінки-пілоти. Фах для жінок у Силах оборони широкий, але це виключно за власним бажанням.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня, заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.