Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Сухопутних військах розповіли, чи підлягають жінки обов'язковому обліку arrow

У Сухопутних військах розповіли, чи підлягають жінки обов'язковому обліку

20 грудня 2023 12:23
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
У Сухопутних військах розповіли, чи підлягають жінки обов'язковому обліку
Жінка військова. Фото: armyinform.com.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Тема примусової мобілізації жінок — фейки та провокація Росії. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними і ніякого примусу немає. Хто хоче долучитися до Збройних сил України серед жінок — це можна зробити самостійно.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна

Читайте також:

Мобілізація жінок: правда та фейки

Фітьо розповів, що росіяни всіляко намагаються розхитати скаженими темпами вигадки про те, що в Україні примусово мобілізують жінок. Але все набагато простіше. 

"Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення свого вишу вони знали, що вони військовозобов'язані і мали стати на військовий облік до свого ТЦК та СП", — пояснює він. 

Він додав, що зараз жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК, домовляються, коли можна прийти, надають усі необхідні документи, стають на військовий облік і надалі займаються своєю роботою. Це не означає, що їх одразу буде терміново відправлено на фронт. 

"Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю. Але була, звичайно ж, суспільна напруга, було багато фейків, багато "вкидів". Треба користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоби не було сумнівів. Адже якщо якась новина у вас викликає гостру реакцію – отже треба розуміти, що десь є якась маніпуляція. В цьому випадку це була звичайна маніпуляція зі сторони Російської федерації, були "вкиди", були фейки", — каже військовий. 

Водночас він наголосив, якщо хтось серед жінок хоче вступити в лави ЗСУ, то це можна зробити самостійно. У нашому війську є жінки-артилеристи, є жінки-пілоти. Фах для жінок у Силах оборони широкий, але це виключно за власним бажанням.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня, заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі