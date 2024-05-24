На Закарпатье мужчина скончался в ТЦК

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина (иллюстративное фото)

В одном из Закарпатских Территориальных центров комплектования и социальной поддержки 23 мая скончался мобилизованный. Перед этим военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного ТЦК и СП в пятницу, 24 мая.

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Трагедия в Закарпатском ТЦК

Отмечается, что мужчина накануне прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан здоровым и пригодным к военной службе. Однако, 23 мая у военнообязанного, находившегося в одном из подчиненных ТЦК области, резко ухудшилось самочувствие. Несмотря на то, что ему оказали медицинскую помощь и вызвали "скорую", по приезду медики констатировали смерть.

"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи заведений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, которые определены исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВЛК признают военнообязанных пригодными" к службе, но впоследствии происходят трагедии", — отметили в ТЦК.

прессслужбы Закарпатского ТЦК в Facebook

Также в областном Территориальном центре комплектования сообщили, что по факту данного инцидента проводится служебная проверка и выразили соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, 9 мая в Днепропетровской области в одном из центров территориального комплектования умер мужчина. В ТЦК заявили, что причиной смерти был эпилептический припадок, но дочь умершего считает, что отца убили.

Ранее в Тернопольской области 49-летнего мужчину доставили в больницу с ТЦК в бессознательном состоянии, впоследствии он скончался. Соседи усопшего заявили, что обстоятельства смерти были загадочными.