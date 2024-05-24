Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого ВЛК визнала придатним до служби arrow

У ТЦК на Закарпатті помер чоловік, якого ВЛК визнала придатним до служби

24 травня 2024 10:11
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На Закарпатті чоловік помер в ТЦК
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна (ілюстративне фото)
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В одному із Закарпатських Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 23 травня помер мобілізований. Перед цим військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного ТЦК та СП у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Трагедія в Закарпатському ТЦК

Зазначається, що чоловік напередодні пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали здоровим та придатним до військової служби. Однак, 23 травня у військовозобов’язаного, який перебував в одному з ТЦК області, різко погіршилось самопочуття. Попри те, що йому надали домедичну допомогу та викликали "швидку", після приїзду медики констатували смерть.

"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", — зазначили в ТЦК.

Допис ТЦК
Доппис пресслужби Закарпатського ТЦК у Facebook

Також в обласному Територіальному центрі комплектування повідомили, що за фактом цього інциденту проводиться службова перевірка та висловили співчуття рідним та близьким померлого. 

Нагадаємо, 9 травня у Дніпропетровській області в одному із центрів територіального комплектування помер чоловік. В ТЦК заявили, що причиною  смерті був епілептичний припадок, але донька померлого вважає, що батька вбили.

Раніше в Тернопільській області 49-річного чоловіка доставили до лікарні з ТЦК в непритомному стані, згодом він помер. Сусіди покійного заявили, що обставини смерті були загадковими.

трагедія
смерть
Закарпаття
військовий призов
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця