На Закарпатті чоловік помер в ТЦК

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна (ілюстративне фото)

В одному із Закарпатських Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 23 травня помер мобілізований. Перед цим військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського обласного ТЦК та СП у п'ятницю, 24 травня.

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Трагедія в Закарпатському ТЦК

Зазначається, що чоловік напередодні пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали здоровим та придатним до військової служби. Однак, 23 травня у військовозобов’язаного, який перебував в одному з ТЦК області, різко погіршилось самопочуття. Попри те, що йому надали домедичну допомогу та викликали "швидку", після приїзду медики констатували смерть.

"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", — зазначили в ТЦК.

Доппис пресслужби Закарпатського ТЦК у Facebook

Також в обласному Територіальному центрі комплектування повідомили, що за фактом цього інциденту проводиться службова перевірка та висловили співчуття рідним та близьким померлого.

Нагадаємо, 9 травня у Дніпропетровській області в одному із центрів територіального комплектування помер чоловік. В ТЦК заявили, що причиною смерті був епілептичний припадок, але донька померлого вважає, що батька вбили.

Раніше в Тернопільській області 49-річного чоловіка доставили до лікарні з ТЦК в непритомному стані, згодом він помер. Сусіди покійного заявили, що обставини смерті були загадковими.