Мобилизация в Украине - могут ли уклониста отправить в тюрьму

Мобилизация в Украине. Фото: УНИАН

Представитель Полтавский ТЦК Роман Истомин прокомментировал вопрос об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что в настоящее время суды часто выносят условные приговоры сроком от одного до двух лет, особенно если обвиняемые на заседании выражают раскаяние.

Об этом пишет telegraf.com.ua

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Истомин упомянул случай во Львове, где одного человека осудили на три года за игнорирование мобилизационного приказа. Он подчеркнул, что даже условное осуждение или штраф не освобождают от выполнения воинского долга, и такие граждане остаются призывными.

По словам представителя ТЦК, теперь за уклонение от мобилизации граждане могут быть немедленно арестованы, и это не освободит их от обязанности служить после отбытия срока.

Он объяснил, что такие люди регистрируются в органах пробации, которые могут запросить у суда отмену условного освобождения и направить их на отбытие наказания.

"Гражданин может сразу выполнить свою конституционную и гражданскую обязанность, а может сначала отбыть наказание, а затем все равно его выполнить. На то он и долг", — сказал он.

Истомин также выразил сожаление по поводу того, что некоторые люди во время военного положения призывают игнорировать законы, что крайне недопустимо в условиях борьбы за выживание страны. Он отметил, что даже некоторые судьи выносят оправдательные решения по делам об уклонении от мобилизации.

Напомним, что офицер ВСУ с позывным "Леший" и боец 5-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Аслан" прокомментировали мобилизацию в стране, особенно спортсменов. По словам военных, спортсмены важны, ведь напоминают миру об Украине, однако следует пересмотреть вопрос об их "броне".