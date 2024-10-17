Рейды ТЦК на концертах — офицер ответила, к чему готовиться украинцам

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Фото: скриншот

За последнюю неделю в Украине значительно увеличилось количество случаев, когда представители ТЦК проверяют военно-учетные документы после концертов, в спортзалах или в ресторанах. Однако украинцы должны привыкать к таким проверкам в публичных местах.

Об этом в эфире телемарафона в среду, 16 октября, заявила офицер сектора мобилизационно оборонной работы Киевского ТЦК и СП Лариса Козак, сообщает NV.

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"Обществу нужно привыкать к тому, что проверка военно-учетных документов, меры оповещения ТЦК и СП вместе с правоохранительными органами — это нормальная практика", — отметила Козак.

Она пояснила, что решение о проверке документов на публичных мероприятиях было принято с учетом ситуации с мобилизацией и пополнением резервов. Кроме того, представителям ТЦК удобно работать именно на публичных мероприятиях, потому что там есть и правоохранительные органы, которые способствуют несовершению беспорядков.

"ТЦК очень удобно работать именно на таких мероприятиях, потому что в состав группы оповещения в любом случае входит как представитель ТЦК, так и представитель правоохранительных органов", — добавила офицер.

Кроме того, ранее Лариса Козак рассказывала, что после таких мер оповещения количество добровольных явок военнообязанных в ТЦК стало больше.

Напомним, что в Украине в 2024 году был принят ряд важных изменений в мобилизационных законах. В частности, в июле был увеличен штраф за нарушение военного учета. Если раньше он составлял от 510 до 850 грн, то с новыми нормами ТЦК и СП накладывают на нарушителей штраф не менее 17 тысяч грн. А тем, кто проигнорирует и не оплатит денежное взыскание, грозит более жесткое наказание.

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