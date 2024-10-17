Рейди ТЦК на концертах — офіцер відповіла, до чого готуватись українцям

Працівник ТЦК перевіряє документи у чоловіка. Фото: скриншот

За останній тиждень в Україні значно побільшало випадків, коли представники ТЦК перевіряють військово-облікові документи після концертів, у спортзалах або ж у ресторанах. Однак українці мають звикати до таких перевірок у публічних місцях.

Про це в ефірі телемарафону у середу, 16 жовтня, заявила Лариса Козак, офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського ТЦК та СП, повідомляє NV.

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"Суспільству треба звикати до того, що перевірка військово-облікових документів, заходи оповіщення ТЦК та СП разом з правоохоронними органами — це нормальна практика", — зазначила Козак.

Вона пояснила, що рішення про перевірку документів на публічних заходах ухвалили з огляду на ситуацію з мобілізацією та поповненням резервів. Крім того, представникам ТЦК зручно працювати саме на публічних заходах, тому що там є і правоохоронні органи, які сприяють нездійсненню заворушень.

"ТЦК дуже зручно працювати саме на таких заходах, бо до складу групи оповіщення в будь-якому випадку входить як представник ТЦК, так в представник правоохоронних органів", — додала офіцер.

Крім того, раніше Лариса Козак розповідала, що після таких заходів оповіщення, кількість добровільних явок військовозобов'язаних до ТЦК стало більше.

Нагадаємо, що в Україні 2024 року було прийнято ряд важливих змін в мобілізаційні закони. Зокрема, у липні було збільшено штраф за порушення військового обліку. Якщо раніше він становив від 510 до 850 грн, то з новими нормами, ТЦК та СП накладають на порушників штраф щонайменше на 17 тисяч грн. На додачу тим, хто проігнорує та не сплатить грошове стягнення, загрожує більш жорстке покарання.

Також ми писали, що в Україні можуть мобілізувати в особливий період навіть пенсіонерів. Процес мобілізації стосується військових пенсіонерів та пенсіонерів силових структур — зокрема, МВС та СБУ.