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В Верховной Раде предлагают обнародовать места нахождения военнообязанных родственников чиновников

11 мая 2024 01:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Верховной Раде предлагают обнародовать места нахождения военнообязанных родственников чиновников
Военнослужащий и работник офиса. Фото иллюстративное: delo.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Информацию о местонахождении военнообязанных лиц, являющихся близкими родственниками руководителей органов государственной власти, могут обнародовать. Речь идет о данных, где эти граждане находились в период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде депутаты от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Анна Скороход и Георгий Мазурашу.

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Скриншот карты законопроекта

Что предполагает законопроект

Авторы инициативы предлагают в течение месяца со дня принятия постановления обнародовать на правительственном портале информацию о том, где находятся военнообязанные лица, являющиеся близкими родственниками (супругами, женами, сыновьями, дочерьми, пасынками, падчерицами, родными братьями или сестрами) членов Кабинета Министров Украины , а также действующих государственных служащих категорий "А" и "Б".

В течение трех месяцев со дня вступления в силу этого положения должны быть приняты предусмотренные законом меры по правовому урегулированию отношений между государством и военнообязанными гражданами, которые должны выполнять конституционную обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины путем прохождения военной службы.

В документе указано, что контролировать выполнение этого постановления будет Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, военнообязанные, которые мобилизуются добровольно, будут иметь преимущества. Они получат определенную одноразовую выплату и двухмесячную отсрочку до непосредственного отбытия в часть, чтобы закрыть все свои гражданские вопросы.

Также мы сообщали о том, что из-за общей мобилизации в Украине стремительно возросло количество аспирантов.

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