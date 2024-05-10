Добровільна мобілізація до ЗСУ 2024 — які переваги та як обрати рід військ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: АрміяInform

В Україні триває повномасштабна війна через збройну агресію з боку країни-окупанта росії. Щоб протистояти ворогу в країні проводять загальну мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків. Водночас громадян закликають добровільно вступати до лав ЗСУ, пропонуючи певні переваги.

Що означає добровільна мобілізація, як потрапити у військо за власним бажанням і як при цьому вибрати рід військ, у якому є бажання проходити військову службу — про це докладно розповів юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук в коментарі Фактам ICTV.

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Що означає добровільна мобілізація

Військовозобов'язаний чоловік вважається добровільно мобілізованим, коли самостійно явився до ТЦК та СП й заявив про своє бажання проходити військову службу. Для цього йому навіть не потрібно підписувати контракт із ЗСУ.

Які переваги матиме людина, яка мобілізувалася за власним бажанням

Як зазначає Романчук, добровільна мобілізація в Україні має певні переваги. Оскільки громадянин добровільно виявляє бажання служити у ЗСУ, він отримає:

певну одноразову виплату на регіональному рівні, яка забезпечить родину або допоможе придбати екіпіровку, до першої зарплатні;

двомісячне відтермінування до безпосереднього відбуття у частину, щоб мати змогу закрити всі свої цивільні питання.

Українські військові на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook

Добровільна мобілізація в Україні 2024 — як обрати рід військ

За словами юриста, можливість добровільного вибору роду військ чи спеціальності має деякі нюанси.

"Це чудово, що ми механіку за освітою не пропонуємо йти в кухарі, а даємо можливість самостійно обрати собі фах механіка, долучитися до ремонтного батальйону або стати механіком-водієм. Проте громадяни мають розуміти, що, якщо вони хочуть стати пілотами, проте не вчилися у відповідному вищому військовому навчальному закладі, то пілотами вони не стануть", — пояснив Володимир Романчук.

Тому, продовжує правознавець, громадянин може звернутися до рекрутингового центру того чи іншого підрозділу або ж до рекрутингового центру ЗСУ, щоб отримати інформацію про наявні посади.

У такому разі громадянину мають запропонувати посади відповідно до його віку, фаху, стану здоров’я та інших важливих показників.

Раніше ми повідомляли, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

Нагадаємо, ми писали, скільки ще українських чоловіків можуть мобілізувати 2024 року.

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