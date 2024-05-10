В Україні через мобілізацію стрімко зросла кількість аспірантів

Студенти-випускники ХНУ ім. В. Каразіна. Фото ілюстративне: УНІАН

Через мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків від 25 років вступити до аспірантури, уникнувши мобілізації. Особливо широко ця тенденція простежується серед кількості контрактників за останні два роки.

Про це йдеться у матеріалі "Слово і діло".

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Різке збільшення чоловіків, які бажають вступити до аспірантури, спостерігається саме на денній формі навчання, порівняно із заочною та вечірньою формами. На контракті приріст найбільший. Ймовірно, через те, що відбір на контракт не такий суворий, як на бюджет.

Статистика прирісту аспірантів. Джерело: Слово і діло

Як можна бачити, у 2021 році із 7656 чоловіків-аспірантів була приблизно третина — 2554.

У 2022 році ситуація стрімко почала змінюватися — в українські виші вступили до аспірантури 15 072 людини, з яких — 9725 чоловіків. Торік цифри зросли ще більше — до аспірантури було прийнято 18 835 осіб, серед яких — 13 594 чоловіків.

Зауважимо, що три роки тому на бюджет до аспірантури вступили 3263 людини, і лише 651 чоловік. У 2022-му бюджетників було 3304, з яких — 1303 чоловіків, тобто третина. Торік серед усіх бюджетників-аспірантів 25-річних чоловіків вже було більш ніж половина.

У контрактників цифри ще цікавіші. У 2021 році з 1559 аспірантів, 721 чоловік. У 2022 році вступили 9594 аспірантів, причому 7446 — чоловіки призовного віку. А торік на аспірантуру на контракт було зараховано 13 708 людей, з яких 11 246 чоловіків віком від 25 років.

Нагадаємо, ми писали про вікові обмеження для мобілізації згідно з новим законом. Окрім того, зміняться також й правила перевірки з боку працівників ТЦК. Деякі категорії все ж матимуть відстрочку — уряд розширив перелік професій, працівників яких не призиватимуть.