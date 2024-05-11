У Верховній Раді пропонують оприлюднити місця перебування військовозобов'язаних родичів посадовців

Військовослужбовець і працівник офісу. Фото ілюстративне: delo.ua

Інформацію стосовно місцезнаходження військовозобов’язаних осіб, які є близькими родичами керівників органів державної влади, можуть оприлюднити. Йдеться про дані щодо того, де ці громадяни перебували в період із 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді депутати від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних, Анна Скороход та Георгій Мазурашу.

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Скриншот картки законопроєкту

Що передбачає законопроєкт

Автори ініціативи пропонують протягом місяця від дня прийняття постанови оприлюднити на урядовому порталі інформацію щодо того, де перебувають військовозобов’язані особи, які є близькими родичами (чоловіками, дружинами, синами, доньками, пасинками, падчерками, рідними братами або сестрами) членів Кабінету Міністрів України, а також діючих державних службовців категорій "А" та "Б".

Впродовж трьох місяців від дня, коли ця постанова набуде чинності, мають бути вжиті передбачені законом заходи для правового врегулювання відносин між державою та військовозобов'язаними громадянами, які повинні виконувати конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України шляхом проходження військової служби.

У документі зазначено, що контролювати виконання цієї постанови буде Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які мобілізуються добровільно, матимуть певні переваги. Вони отримають одноразову виплату та двомісячне відтермінування до безпосереднього відбуття у частину, щоб мати змогу закрити всі свої цивільні питання.

Також ми повідомляли про те, що через загальну мобілізацію в Україні стрімко зросла кількість аспірантів.