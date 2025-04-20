Представитель ВР Федор Вениславский объяснил, будет ли означать отмена военного положения демобилизацию

Федор Вениславский. Фото: galychyna.fm

Автоматическая демобилизация военнослужащих после отмены военного положения будет вряд ли. Чтобы уволить военных со службы, нужно отдельное решение президента.

Об этом в комментарии Radio NV сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Представитель Верховной Рады отметил, что правовой режим военного положения отменят, если парламент не поддержит соответствующий указ президента Украины, однако увольнение со службы бойцы после этого получат не сразу.

"Согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое требует одобрения Верховной Рады. То есть даже если правовой режим военного положения не будет продлен, демобилизация автоматически не наступит", — подытожил Вениславский.

Напомним, Министерство обороны Украины разработало законопроект о демобилизации. В Генштабе этот документ не поддержали, поскольку считают, что из-за его принятия со службы уйдет значительное количество опытных бойцов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что полноценная мобилизация в условиях военного положения невозможна. В случае освобождения половины армии, Украине пришлось бы сразу сдаться.