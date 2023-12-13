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В ВР рассказали, кто выступает против демобилизации военных

13 декабря 2023 16:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВР рассказали, кто выступает против демобилизации военных
Украинские военные. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Верховной Раде остро стоит вопрос о демобилизации и ротации военных. Пока не согласованы сроки службы, а также есть существенные проблемы с резервом.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью для УП.

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По словам Бобровской, вопрос ротации и демобилизации остается наиболее конфликтной, несогласованной темой с Минобороны и Генштабом. Что касается сроков службы, то в ВР обсуждали 24, 36 и 18 месяцев.

Впрочем, эти вопросы касаются оттока людей с фронта, в то время как с резервом есть проблемы.

"Мы все понимаем, что нужна ротация бригадам боевых действий, которые уже 20 месяцев стоят на передке. И нужен резерв. С резервом у нас проблемы", — рассказала депутат.

В то же время, как объясняет Бобровская, проблемы с демобилизацией становятся основной причиной уклонения от службы. Ведь люди не понимают, как долго они будут воевать.

Кто главный противник демобилизации

Депутат признается, что главным противником демобилизации является Генеральный Штаб.

"Но я их понимаю, потому что их задача — это формировать потребность под замысел. Соответственно, если им нужно 30, 40, 50 тысяч человек, значит, им нужно", — говорит Бобровская.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, когда в Украине будут приняты новые изменения в мобилизации. Он заявил, что окончательное решение об этом вопросе будет принято на ближайшей Ставке.

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