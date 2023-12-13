У ВР розповіли, хто виступає проти демобілізації військових

Українські військові. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Верховній Раді гостро стоїть питання демобілізації та ротації військових. Наразі не погоджені терміни служби, а також є суттєві проблеми з резервом.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю для УП.

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За словами Бобровської, питання ротації та демобілізації залишається найбільш конфліктною, не погодженою темою з Міноборони та Генштабом. Що стосується термінів служби, то у ВР обговорювали 24, 36 та 18 місяців.

Втім, ці питання стосуються відтоку людей з фронту, в той час як з резервом є проблеми.

"Ми всі розуміємо, що потрібна ротація бригадам бойових дій, які вже 20 місяців стоять на передку. І потрібен резерв. З резервом у нас проблеми", — розповіла депутатка.

Водночас, як пояснює Бобровська, проблеми з демобілізацією стають основною причиною ухиляння від служби. Адже люди не розуміють, як довго вони воюватимуть.

Хто головний противник демобілізації

Депутатка зізнається, що головним противником демобілізації є Генеральний Штаб.

"Але я їх розумію, тому що їхня задача — це формувати потребу під задум. Відповідно, якщо їм треба 30, 40, 50 тисяч людей, значить, їм потрібно", — каже Бобровська.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, коли в Україні будуть ухвалені нові зміни у мобілізації. Він заявив, що остаточне рішення про це питання ухвалять на найближчій Ставці.