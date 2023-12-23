В ВРУ хотят, чтобы все украинские мужчины прошли переидентификацию в ТЦК

Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: rada.gov.ua

В Верховной раде Украины хотят, чтобы все мужчины призывного возраста, в том числе и те, что находятся за границей, прошли переидентификацию в территориальном центре комплектования. Если они этого не сделают, то их ждут негативные последствия.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

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Переидентификация в ТЦК

"Мы будем вводить некий воинский учет, то есть все мужчины должны получить, скажем, карточку воинского учета и должны пройти, скажем так, переидентификацию в ТЦК", — отметил Ивченко.

По его словам, если человек находится за границей, то он также должен пройти идентификацию. Если он этого не сделает, то ему могут, в частности, заблокировать банковские карты.

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто нового не предоставит. Он не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украину, чтобы или продать имущество, или, извините, как-то подарить и тому подобное. Этого тоже не может быть сделано. Следующее — банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должно быть это удостоверение, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты", — добавил депутат.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине является крайне необходимым шагом. На стороне оккупантов в основном воюют молодые россияне.

Также мы писали, что большое количество украинских мужчин призывного возраста за границей — болезненная тема для Украины. Однако, ни народные депутаты, ни Министерство обороны не разрабатывают меры, которые бы создавали давление или принуждение на таких лиц. Впрочем, если военнообязанные мужчины за границей решат присоединиться к рядам ВСУ, есть ли возможность пройти военно-врачебную комиссию за пределами Украины? На этот вопрос ответил начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.