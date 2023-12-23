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У ВРУ хочуть, щоб всі українські чоловіки пройшли переідентифікацію в ТЦК

23 грудня 2023 13:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ВРУ хочуть, щоб всі українські чоловіки пройшли переідентифікацію в ТЦК
Депутати у Верховній Раді України. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Верховній раді України хочуть, щоб всі чоловіки призовного віку, зокрема й ті, які перебувають за кордоном, пройшли переідентифікацію в територіальному центрі комплектування. Якщо вони цього не зроблять, то їх чекають негативні наслідки.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

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Переідентифікація в ТЦК

"Ми будемо вводити такий собі військовий облік, тобто всі чоловіки мають отримати, скажімо, картку військового обліку і мають пройти, скажімо так, переідентифікацію в ТЦК", — зазначив Івченко.

За його словами, якщо людина перебуває за кордоном, то вона також повинна пройти ідентифікацію. Якщо вона цього не зробить, то їй можуть, зокрема, заблокувати банківські картки.

"Одним із наслідків, наприклад, може бути — не будуть надаватися консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено. Наступне — банк. Банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка, безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки", — додав депутат.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні є вкрай необхідним кроком. На боці окупантів в основному воюють молоді росіяни.

Також ми писали, що велика кількість українських чоловіків призовного віку за кордоном — болюча тема для України. Проте, наразі ні народні депутати, ні Міністерство оборони не розробляють заходів, які б створювали тиск чи примус на таких осіб. Втім, якщо військовозобов'язані чоловіки за кордоном вирішать приєднатися до лав ЗСУ, чи є у можливість пройти військово-лікарську комісію за межами України? На це питання відповів начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк.

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