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Главная Мобилизация В ВРУ хотят предотвратить схемы с образованием ради отсрочки

В ВРУ хотят предотвратить схемы с образованием ради отсрочки

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:20
Вениславский заявил что мужчины становятся студентами для избежания мобилизации
Студент мужчина. Фото: Pixabay

После начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с резким ростом количества студентов, особенно среди мужчин в возрасте 30-50 лет. Многие пытаются использовать возможность поступления в высшие учебные заведения, аспирантуру или докторантуру для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.

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"Конституция гарантирует право на образование, но здесь у нас дилемма, которая возникла с начала широкомасштабного вторжения, потому что право на образование превратилось в возможность злоупотребления этим правом для того, чтобы получить право на отсрочку. Как мы уже говорили, в том числе и здесь у вас, особенно 2022-2023 год, количество абитуриентов, соответственно студентов в возрасте от 30 и до 50 плюс, резко увеличилось. Также резко увеличилось количество желающих получить после дипломное образование, аспирантуру, докторантуру, причем на коммерческой основе", — заявил Вениславский.

Он подчеркнул, что Конституция гарантирует гражданам право на образование, поэтому жесткие ограничения в этой сфере могут вызывать сомнения с точки зрения законности. В то же время, по его словам, государство должно найти баланс между гарантией права на образование и недопущением манипуляций этим правом во избежание военной службы.

В частности, Вениславский отметил, что значительно возросло количество желающих учиться на коммерческой основе, включая профессионально-техническое образование, которое также дает основания для отсрочки.

"Поэтому здесь надо подходить очень рационально для того, чтобы с одной стороны не ограничить право на образование, с другой стороны не позволить злоупотребления. И количество аспирантов, количество студентов с началом войны достаточно существенно возросло. Соответственно, те предохранители, которые сделали бы невозможным злоупотребление, они должны быть, но я еще раз подчеркиваю, я не вижу соответствующих законодательных изменений, поэтому мне сейчас сложно комментировать", — заявил Вениславский.

Напомним, недавно на Волыни произошло массовое отчисление студентов в возрасте от 25 лет из высших учебных заведений.

А в апреле были обсуждения относительно того, чтобы лишать отсрочки студентов старше 25 лет, которые не выполняют учебные планы и задачи.

Верховная Рада образование студенты Федор Вениславский мобилизация отсрочка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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