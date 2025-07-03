Веніславський заявив що чоловіки стають студентами для уникнення мобілізації

Студент чоловік. Фото: Pixabay

Після початку повномасштабного вторгнення Україна зіткнулася з різким зростанням кількості студентів, особливо серед чоловіків віком 30–50 років. Багато хто намагається використати можливість вступу до вищих навчальних закладів, аспірантури чи докторантури для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

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"Конституція гарантує право на освіту, але тут у нас дилема, яка виникла з початку широкомасштабного вторгнення, тому що право на освіту перетворилося на можливість зловживання цим правом для того, щоб отримати право на відстрочку. Як ми вже говорили, в тому числі і тут у вас, особливо 2022-2023 рік, кількість абітурієнтів, відповідно студентів віком від 30 і до 50 плюс, різко збільшилася. Також різко збільшилася кількість охочих отримати після дипломного освіту, аспірантуру, докторантуру, причому на комерційній основі", — заявив Веніславський.

Він підкреслив, що Конституція гарантує громадянам право на освіту, тому жорсткі обмеження у цій сфері можуть викликати сумніви з точки зору законності. Водночас, за його словами, держава має знайти баланс між гарантією права на освіту та недопущенням маніпуляцій цим правом для уникнення військової служби.

Зокрема, Веніславський наголосив, що значно зросла кількість охочих навчатися на комерційній основі, включно з професійно-технічною освітою, яка також дає підстави для відстрочки.

"Тому тут треба підходити дуже раціонально для того, щоб з одного боку не обмежити право на освіту, з іншого боку не дозволити зловживання. І кількість аспірантів, кількість студентів з початком війни достатньо суттєво зросла. Відповідно, ті запобіжники, які унеможливили б зловживання, вони мають бути, але я ще раз підкреслюю, я не бачу відповідних законодавчих змін, тому мені зараз складно коментувати", — заявив Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно на Волині відбулося масове відрахування студентів віком від 25 років з закладів вищої освіти.

А у квітні були обговорення щодо того, аби позбавляти відстрочки студентів старше 25 років, які не виконують навчальні плани та завдання.