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В Закарпатском ТЦК отреагировали на инцидент с задержанием и мобилизацией водителей на границе

30 апреля 2024 15:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Закарпатском ТЦК отреагировали на инцидент с задержанием и мобилизацией водителей на границе
Работники ТЦК на границе. Фото иллюстративное: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На днях Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) заявила о случаях задержания представителями территориальных центров комплектования возвращающихся из-за рубежа дальнобойщиков. В Закарпатском военкомате, комментируя это, объяснили, что водители фур такие же граждане Украины, как и все остальные. Поэтому, правила для всех одинаковые.

Свое заявление Закарпатский ОТЦК и СП обнародовал на странице Facebook.

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Заявление ТЦК по поводу мобилизации водителей

"Водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины как и другие. Система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом", — написали в ТЦК, комментируя мобилизацию водителей.

Там добавили, что на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть время, чтобы проверить все военно-учетные данные. Говорят, что водители сами виноваты в том, что раньше не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов. Поэтому в связи с этим им и предлагают пройти к военкоматам, чтобы уточнить данные.

Заявление ТЦК и СП о мобилизации водителей
Заявление ТЦК. Фото: скриншот

Что известно о случаях задержания водителей на границе

Накануне Ассоциация международных автоперевозчиков на своем сайте обнародовала информацию о том, что 24 апреля сотрудники ТЦК незаконно задержали водителей нескольких грузовиков на КПП "Нижние Ворота" в Закарпатье. Задержанных, рассказали, быстро мобилизовали и отправили для прохождения военной службы.

Напомним, в Одесском ТЦК отреагировали на видео, где люди в форме заталкивают мужчину в авто.

К слову, в Правительстве объяснили, кто и где может вручать повестки военнообязанным.

война
граница
Закарпатье
военный призыв
мобилизация
бронирование
война в Украине
ТЦК и СП

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