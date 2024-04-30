У Закарпатському ТЦК відреагували на інцидент із затриманням та мобілізацією водіїв на кордоні

Працівники ТЦК на кордоні. Фото ілюстративне: Суспільне

Днями Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) заявила про випадки затримання представниками територіальних центрів комплектування далекобійників, які повертаються з-за кордону. У Закарпатському військкоматі, коментуючи це, пояснили, що водії фур такі ж громадяни України, як і всі інші. Тож, правила для всіх одні.

Свою заяву Закарпатський ОТЦК та СП оприлюднив на сторінці в Facebook.

Читайте також:

Заява ТЦК щодо мобілізації водіїв

"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші. Система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком", — написали в ТЦК, коментуючи мобілізацію водіїв.

Там додали, що на контрольно-пропускних пунктах не завжди є час, щоб перевірити всі військово-облікові дані особи. Кажуть, що водії самі винні у тому, що завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. Тож, у зв'язку з цим їм і пропонують пройти до військкоматів, щоб уточнити дані.

Заява ТЦК. Фото: скриншот

Що відомо про випадки затримання водіїв на кордоні

Напередодні Асоціація міжнародних автоперевізників на своєму сайті оприлюднила інформацію про те, що 24 квітня працівники ТЦК незаконно затримали водіїв декількох вантажівок на КПП "Нижні Ворота" на Закарпатті. Затриманих швидко мобілізували та відправили для проходження військової служби.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК відреагували на відео, де люди у формі заштовхують чоловіка в авто.

До слова, в уряді пояснили, хто та де може вручати повістки військовозобов'язаним.