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В Запорожье мобилизовали машиниста тепловоза с бронированием — какое решение суда

25 марта 2024 07:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Запорожье мобилизовали машиниста тепловоза с бронированием — какое решение суда
Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Иллюстративное фото: Телеграф
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье принудительно мобилизовали машиниста тепловоза, у которого было бронирование. Суд установил незаконность действий ТЦК и указал, что они должны обязательно проверять наличие бронирования у военнообязанных.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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В материале дела говорится, что житель Запорожья работал на должности машиниста тепловоза в железнодорожном цехе ПАО "Запорожсталь". На период мобилизации и на период действия военного положения предприятие забронировало определенное количество военнообязанных, список которых был предоставлен Министерству экономики.

Однако, несмотря на это, работники ТЦК в мае 2023 года призвали мужчину и за день зачислили его в списки личного состава батальона десантно-штурмовых войск ВСУ. Когда машинист тепловоза сообщал военным, что у него бронирование, его просто проигнорировали. Мужчина подал в суд.

Что говорят в ТЦК

В свою очередь работники ТЦК и СП заявили, что гражданин сам не рассказал, что имеет право на отсрочку от мобилизации. Там добавили, что во время общего собрания всем, кто имел личные проблемы или у кого было бронирование, было предложено выйти из строя, но машинист не воспользовался этой возможностью.

"Также в ТЦК пожаловались на то, что предприятие "Запорожсталь" самовольно изменило военно-учетную специальность мужчины. Так, согласно военному билету, он водитель военного автомобиля. Однако предприятие, направляя списки забронированных в Министерство экономики, указало, что военная специальность гражданина — "перевозка автомобильным транспортом", — говорится в материале.

На чью сторону стал суд

Выслушав обе стороны, Запорожский окружной административный суд указал, что работник "Запорожстали" действительно был забронирован до 23 июня 2023 года. Органы ТЦК не сделали ничего, чтобы проверить эту информацию, и оказались неправы в этом. Им напомнили, что они должны проверять наличие или отсутствие оснований для отсрочки от призыва.

Следовательно, 19 октября 2023 года суд отменил приказ о мобилизации этого мужчины и зачисление его в списки личного состава воинской части.

Такое решение не удовлетворило Запорожский РТЦК, и ведомство подало апелляционную жалобу. Однако апелляционный суд также указал, что работник действительно был забронирован. Уже 13 марта 2024 года Третий апелляционный административный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, в Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий.

Мы также информировали, какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.

Вместе с тем, известно, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.

суд
Запорожье
военный призыв
мобилизация
бронирование
война в Украине
ТЦК и СП

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