Рекрутинг вместо мобилизации – требующих ВСУ

Рекрутинговый центр ВСУ во Львове. Фото иллюстративное: мэрия Львова

В Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

Об этом заявил боец 3-й отдельной штурмовой бригады, командир аэроразведки Николай Волохов в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Рекрутинг вместо мобилизации

По словам военного, нужно делать ставку на рекрутинг, а не мобилизацию, поскольку у людей растет недоверие к армии.

"Так исторически сложилось, что слово мобилизация имеет определенные негативные коннотации: принуждение, отсутствие доброй воли. На войне люди, которые не хотят воевать, не знают, зачем им это нужно, они не нужны", — сказал он.

Волохов отметил, что такая реформа может помочь положить конец антиконституционным действиям ТЦК СП.

"Рекрутинг эффективен тем, что никто не вручает никому никаких повесток, не распускает руки и не нарушает права. Потому что в рекрутинговых центрах человек может получить информацию куда и кем можно пойти, ему все подскажут и помогут. Там сидят не ТЦК, а те, кто не работает по их методике", — объяснил он.

Напомним, ранее Минобороны Украины совместно с проектом Victory Drones запускает проект по рекрутингу операторов БПЛА.

Также недавно правительство утвердило положения о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины, которые отныне образуются по решению Александра Сырского.