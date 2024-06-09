Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ВСУ назвали лучшую альтернативу мобилизации arrow

В ВСУ назвали лучшую альтернативу мобилизации

9 июня 2024 18:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Рекрутинг вместо мобилизации – требующих ВСУ
Рекрутинговый центр ВСУ во Львове. Фото иллюстративное: мэрия Львова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

Об этом заявил боец 3-й отдельной штурмовой бригады, командир аэроразведки Николай Волохов в эфире телеканала "Эспрессо" в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Рекрутинг вместо мобилизации

По словам военного, нужно делать ставку на рекрутинг, а не мобилизацию, поскольку у людей растет недоверие к армии.

"Так исторически сложилось, что слово мобилизация имеет определенные негативные коннотации: принуждение, отсутствие доброй воли. На войне люди, которые не хотят воевать, не знают, зачем им это нужно, они не нужны", — сказал он.

Волохов отметил, что такая реформа может помочь положить конец антиконституционным действиям ТЦК СП.

"Рекрутинг эффективен тем, что никто не вручает никому никаких повесток, не распускает руки и не нарушает права. Потому что в рекрутинговых центрах человек может получить информацию куда и кем можно пойти, ему все подскажут и помогут. Там сидят не ТЦК, а те, кто не работает по их методике", — объяснил он.

Напомним, ранее Минобороны Украины совместно с проектом Victory Drones запускает проект по рекрутингу операторов БПЛА.

Также недавно правительство утвердило положения о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины, которые отныне образуются по решению Александра Сырского.

Украина
ТЦК и СП
мобилизация
3 ОШБр
военные учения
ВСУ
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку