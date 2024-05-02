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В ВСУ заговорили о создании подразделения женщин-штурмовиков — что известно

2 мая 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Война в Украине — в ВСУ высказались о создании женского штурмового подразделения
Украинские женщины-военные на фронте. Фото: 128 ОГШБр
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Тысячи украинских женщин на фронте защищают Украину от российских оккупантов. Пополнить ряды Вооруженных сил женщины могут исключительно по собственному желанию, подписав контракт. Однако в стране уже давно обсуждают вероятность мобилизации украинок наравне с мужчинами.

По этому поводу высказалась боевой медик, морской пехотинец Ярина Черногуз в интервью проекту "Станція Краматорськ".

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По словам военнослужащей, она является поклонницей обязательной мобилизации женщин на военную службу в Украине. Но, по ее мнению, в армию прежде всего следует привлекать женщин, которые пройдут тщательный отбор и будут мотивированы защищать страну от врага.

"Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии", — сказала пехотинец.

Черногуз добавила, что именно из таких женщин-защитниц нужно создать отдельное штурмовое подразделение или хотя бы роту.

 

Война в Украине — в ВСУ высказались о создании женского штурмового подразделения
Военнослужащая Ярина Черногуз. Скриншот с видео на Youtube

Военнослужащая подчеркивает, что в армии есть немало профессий для женщин. В частности, женщины без труда могут овладеть профессией оператора дрона, которая является одной из самых распространенных на фронте.

Еще одна профессия, которую могут освоить женщины во время военного положения, — это боевой медик взвода. Однако здесь необходимо иметь хорошую подготовку, холодный ум и не бояться крови.

Добавим, сейчас в Украине обязательной мобилизации в армию подлежат исключительно военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от того, проходили или нет они военную службу в ВСУ или других формированиях.

Также военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые имеют опыт прохождения военной службы или проходили военную кафедру в университете.

 

Ранее мы писали, что женщин хотят привлечь к разминированию территорий.

Напомним, мы сообщали, кого из женщин могут не выпустить за границу с мая 2024 года.

Также мы информировали, как изменится военный учет украинских женщин с мая 2024 года.

война
ВСУ
Украина
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военные
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