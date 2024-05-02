Війна в Україні — у ЗСУ висловилися про створення жіночого штурмового підрозділу

Українські жінки-військові на фронті. Фото: 128 ОГШБр

Тисячі українських жінок на фронті захищають Україну від російських окупантів. Наразі поповнити лави Збройних сил жінки можуть виключно за власним бажанням, підписавши контракт. Проте в країні вже давно обговорюють імовірність мобілізації українок нарівні з чоловіками.

З цього приводу висловилася бойова медикиня, морська піхотинка Ярина Чорногуз в інтерв'ю проєкту "Станція Краматорськ".

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За словами військовослужбовиці, вона є прихильницею обов'язкової мобілізації жінок на військову службу в Україні. Але, на її думку, до війська насамперед слід залучати жінок, які пройдуть ретельний відбір та будуть вмотивовані захищати країну від ворога.

"Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації відповідно до потреб армії", — сказала піхотинка.

Чорногуз додала, що саме з таких жінок-захисниць потрібно створити окремий штурмовий підрозділ чи хоча б роту.

Військовослужбовиця Ярина Чорногуз. Скриншот з відео на Youtube

Військовослужбовиця підкреслює, що у війську є чимало професій для жінок. Зокрема, жінки без жодних труднощів можуть опанувати професію оператора дрона, яка наразі є однією з найпоширеніших на фронті.

Ще одна професія, яку можуть опанувати жінки під час воєнного стану, — це бойовий медик взводу. Проте тут необхідно мати хорошу підготовку, холодний розум та не боятися крові.

Додамо, зараз в Україні обов'язковій мобілізації до війська підлягають виключно військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, незалежно від того, чи проходили вони військову службу в ЗСУ чи інших формуваннях.

Також військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 25 років, які мають досвід проходження військової служби або ж проходили військову кафедру в університеті.

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