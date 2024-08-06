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УБД могут получить дополнительный отпуск — что необходимо сделать

6 августа 2024 13:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как УБД получить дополнительный отпуск — куда обращаться, какие документы готовить
Мужчина держит удостоверение УБД. Фото: mva.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине демобилизованные военнослужащие, получившие статус участника боевых действий или статус инвалида войны, кроме ежегодного отпуска имеют право на дополнительный "военный" отпуск.

Что это за отпуск и как его можно получить участникам боевых действий, пишет портал Факти ICTV.

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Какие есть сроки и важные нюансы дополнительного отпуска для УБД

Дополнительный отпуск участникам боевых действий предоставляется на 14 календарных дней, независимо от стажа работы. При этом оплата такого отпуска осуществляется на средства работодателя.

Важные нюансы дополнительного отпуска для УБД, о которых следует знать:

  • длительность не зависит от отработанного времени в текущем году;
  • она должна быть использована только в течение календарного года;
  • ее нельзя продолжить или разделить на две части;
  • она не продлевается на праздничные и нерабочие дни, приходящиеся на период ее продолжительности;
  • ее нельзя заменить денежной компенсацией в случае неиспользования или после увольнения сотрудника;
  • не допускается отзывать работника из дополнительного отпуска.

Также стоит отметить, если ветеран не реализовал свое право на такой отпуск в текущем году, то его перенос на следующий год невозможен.

 

Какие термины и важные нюансы дополнительного отпуска для УБД 
Мужчина держит удостоверение УБД. Фото: google.com

Как получить дополнительный отпуск УБД

Для того чтобы ветерану получить дополнительный отпуск в 2024 году, ему необходимо:

  • предоставить удостоверение участника боевых действий;
  • написать заявление на получение дополнительного заслуженного отдыха.

После предоставления работодателю этих документов участник боевых действий будет иметь право на дополнительный отпуск.

Ранее мы писали, кто из родственников УБД имеет право получить льготы.

Напомним, мы сообщали, на какие льготы и выплаты имеют право родственники павших Героев Украины.

Также мы информировали, на какие льготы имеют право дети участников АТО и УБД.

война ВСУ отпуск военные УБД

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В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

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