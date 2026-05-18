Оформление отсрочки: процесс можно ускорить

Оформление заявки на отсрочку через "Резерв+". Фото: Минобороны Украины

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения некоторые граждане имеют право на отсрочку. Чтобы быстрее ее получить, можно одновременно подать заявление через ЦПАУ и в "Резерв+". Правда, в Минобороны не советуют пользоваться таким способом.

Более быстрое получение отсрочки

Для обработки запроса в "Резерв+" нужно до двух суток. Обращение в ЦПАУ рассматривают дольше: до 14 суток.

"Если отсрочка уже оформлена через "Резерв+" запрос в ЦПАУ закроют, поскольку право на отсрочку уже будет подтверждено", — отметили в Минобороны.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на бывшего министра образования и науки Лилию Гриневич сообщал, что массового поступления на аспирантуру ради получения отсрочки уже нет. Правила отбора изменились. К тому же проводят жесткий мониторинг, чтобы учились только те, кто планирует посвятить себя научно-исследовательской работе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что опекун несовершеннолетнего может получить отсрочку. Правда, при определенных условиях возможна и отмена отсрочки. В частности, речь идет о случаях, когда опекун и ребенок находятся в разных странах.