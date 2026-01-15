Видео
Видео

Удаленный желчный пузырь — могут ли такого человека мобилизовать

Удаленный желчный пузырь — могут ли такого человека мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:25
Удаление желчного пузыря - когда могут мобилизовать
Процедура удаления желчного пузыря. Фото: ADONIS

Удаление желчного пузыря само по себе не является основанием для отсрочки от мобилизации. Значительно важнее нарушения функций организма после удаления этого внутреннего органа.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Не болезнь, а нарушение функций

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли хронический гастрит и удаление желчного пузыря трактовать как достаточное основание для получения отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, как именно определяется возможность предоставления отсрочки от мобилизации.

"Степень пригодности к прохождению военной службы зависит от нарушения функций организма, а не от наличия тех или иных заболеваний", — подчеркнул Айвазян.

Кто определяет право на отсрочку

Другой юрист, Владислав Дерий, конкретизировал возможный итог подобной проблемы.

"Гастрит и отсутствие желчного пузыря сами по себе не являются основанием для полной непригодности к военной службе", — отметил юрист.

Дерий добавил, что ключевую роль в определении отсрочки по состоянию здоровья играет комиссия при ТЦК.

"Степень годности определяется индивидуально военно-врачебной комиссией в зависимости от последствий операции и наличия сопутствующих осложнений", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие болезни суставов освобождают от военной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, с какими инфекционными болезнями граждане имеют право на отсрочку от мобилизации.

здоровье болезнь мобилизация отсрочка ВВК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
