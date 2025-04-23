Мобилизация в мае 2025 — какие болезни суставов освобождают от призыва в ВСУ

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

В Украине, несмотря на действие военного положения и всеобщей мобилизации, некоторые мужчины, по решению военно-врачебной комиссии, могут быть освобождены от призыва на военную службу из-за наличия определенных болезней, расстройств, травм или состояний. В частности, это касается лиц с серьезными заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Какие болезни суставов, костей и мышц могут стать причиной для освобождения от мобилизации в ряды ВСУ, читайте далее в материале.

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Так, отметим, что ВВК принимают заключение, опираясь на Расписание болезней, что содержатся в приказе Министерства обороны Украины № 402. В статьях 60-65 Расписания болезней есть перечень всех заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, которые дают право на освобождение от призыва на военную службу.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, которые освобождают от мобилизации

Мужчина может быть признан непригодным к военной службе с исключением с военного учета, если у него подтверждены следующие заболевания:

инфекционные и воспалительные артропатии со значительными изменениями функций организма. Сюда относятся гнойные артриты, реактивные артропатии и болезнь Рейтера, ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит и подагра;

системные болезни соединительной ткани: узелковый полиартериит и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехно и другие;

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита (болезни Бехтерева).

Также не мобилизуют мужчин, которые имеют:

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков и т.д.).

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Как подтвердить непригодность к военной службе

Для того чтобы получить заключение о непригодности по состоянию здоровья, военнообязанный мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию. ВВК обязательно необходимо предоставить все медицинские заключения, подтверждающие диагноз, они будут учитываться при вынесении решения.

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", призывники, военнообязанные и резервисты, которые получили заключение ВВК о непригодности подлежат исключению с военного учета.

Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете и подать заявление об исключении с учета и утвержденным свидетельством о болезни о непригодности к военной службе.

В военно-учетном документе таких лиц ставится печать об исключении с учета, в реестр военнообязанных вносятся данные о статусе невоеннообязанного.

Ранее мы рассказывали, как долго ВВК оформляют документы о непригодности.

Напомним, мы писали, когда могут отправить из ВВК на стационарное обследование.

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