Головна Мобілізація Видалений жовчний міхур — чи можуть таку особу мобілізувати

Видалений жовчний міхур — чи можуть таку особу мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:25
Видалення жовчного міхура - коли можуть мобілізувати
Процедура видалення жовчного міхура. Фото: ADONIS

Видалення жовчного міхура саме по собі не є підставою для відстрочки від мобілізації. Значно важливішими є порушення функцій організму після видалення цього внутрішнього органу.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Не хвороба, а порушення функцій

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи хронічний гастрит та видалення жовчного міхура можна трактувати як достатня підстава для отримання відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, як саме визначається можливість надання відстрочки від мобілізації.

"Ступінь придатності до проходження військової служби залежить від порушення функцій організму, а не від наявності тих чи інших захворювань", — підкреслив Айвазян.

Хто визначає право на відстрочку

Інший юрист, Владислав Дерій, конкретизував можливий підсумок подібної проблеми.

"Гастрит та відсутність жовчного міхура самі по собі не є підставою для повної непридатності до військової служби", — зазначив юрист.

Дерій додав, що ключову роль у визначенні відстрочки за станом здоров’я відіграє комісія при ТЦК.

"Ступінь придатності визначається індивідуально військово-лікарською комісією залежно від наслідків операції та наявності супутніх ускладнень", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які хвороби суглобів звільняють від військової служби у лавах Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, з якими інфекційними хворобами громадяни мають право на відстрочку від мобілізації.

здоров'я хвороба мобілізація відстрочка ВЛК
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
