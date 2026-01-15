Видалення жовчного міхура - коли можуть мобілізувати

Процедура видалення жовчного міхура. Фото: ADONIS

Видалення жовчного міхура саме по собі не є підставою для відстрочки від мобілізації. Значно важливішими є порушення функцій організму після видалення цього внутрішнього органу.

Не хвороба, а порушення функцій

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи хронічний гастрит та видалення жовчного міхура можна трактувати як достатня підстава для отримання відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, як саме визначається можливість надання відстрочки від мобілізації.

"Ступінь придатності до проходження військової служби залежить від порушення функцій організму, а не від наявності тих чи інших захворювань", — підкреслив Айвазян.

Хто визначає право на відстрочку

Інший юрист, Владислав Дерій, конкретизував можливий підсумок подібної проблеми.

"Гастрит та відсутність жовчного міхура самі по собі не є підставою для повної непридатності до військової служби", — зазначив юрист.

Дерій додав, що ключову роль у визначенні відстрочки за станом здоров’я відіграє комісія при ТЦК.

"Ступінь придатності визначається індивідуально військово-лікарською комісією залежно від наслідків операції та наявності супутніх ускладнень", — наголосив Дерій.

