Какая опасность существует из-за уклонения мужчин от мобилизации

Офицер "Азова" Владислав Дутчак. Фото: скриншот с видео

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней. Однако большое количество военнообязанных пытаются избежать службы в армии.

Чем это грозит для Украины объяснил офицер полка "Азов", участник обороны "Азовстали" Владислав Дутчак с позывным "Доцент".

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По словам военного, у россиян действует "сталинская модель" забрасывания мясом в мясных штурмах и это нужно доносить до украинцев, которые считают, что им удастся "отпетлять" от мобилизации. Речь идет о тех гражданах, которые обладают высоким потенциалом, здоровьем, но думают, что они "не рождены для войны".

"Да никто не рожден для войны! Да, война это естественное состояние украинцев, но ведь человек не рождается воином с мечом в руках, человек формирует свое мировоззрение. Надо понимать, что, не дай Бог, упадет фронт и будут еще какие-то территории оккупированы, этих людей просто возьмут на учет и погонят в военкоматы", — подчеркнул он.

Доцент вспомнил, что произошло с Донецкой филармонией: тогда людей, которые просто играли на скрипках и духовых, вызвали в военкомат, выдали "калашматы", железные каски и отправили на Мариуполь, где они полегли.

"И среди них были люди, которые даже симпатизировали Украине. Но они не интересовались политикой, вели устоявшийся образ жизни в Донецке, они себя успокаивали, но так не получится!", — подчеркнул он.

Скриншот поста "Доцента"

Ранее юрист Антон Ревенко рассказал, что мужчинам, которые не обновят свои данные в ТЦК или сделают это несвоевременно — грозит штраф. Также им придется уплатить исполнительный сбор.

Кроме того, в Хмельницкой области судили 23-летнего мужчину, которому трижды вручали повестку. Однако он отказывался от мобилизации и говорил, что боится служить в армии.