Уклонение от призыва — в ВСУ рассказали о предусмотренном наказании

Военные с сумками и оружием. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Украине предусмотрено наказание за нарушение правил учета, уклонение от военного учета и мобилизации. Уклонистам может угрожать административная или уголовная ответственность.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

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Ситуация с мобилизацией в Украине

В Украине военнообязанные — это граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые по своему состоянию здоровья могут проходить военную службу.

"Проблема с уклонением от мобилизации есть, но она не такая массовая и она не влияет на проведение мобилизации как таковой", ― отметил Владимир Фитьо.

По словам Фитьо, работники ТЦК и СП часто не могут найти военнообязанных по месту жительства. Кроме того, частая практика, когда мужчины не становятся на учет, в том числе на учет военнообязанных, после 27. Также он указал на случаи, когда после переезда в другой город или область мужчины не явились в военкомат и не стали на учет. Подполковник добавил, что для уклонистов предусмотрена административная ответственность.

"Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органами местного самоуправления", — сказал начальник службы по связям с общественностью.

Наказание, предусмотренное за уклонение от призыва

За нарушение военного учета предусмотрено административное наказание.

Военнообязанный может быть наказан в следующих случаях:

нарушение правил учета;

уклонение от учета;

уклонение от мобилизации.

По информации Фитьо, уклонение от военного учета наступает после того, как мужчина получил предупреждение от руководителя ТЦК и СП и не стал на учет. За это предусмотрена уголовная ответственность. Уклонисту в таком случае грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Соответственно, это означает, что военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ при отсутствии серьезных проблем со здоровьем или права на отсрочку. Кто из украинских военнообязанных мужчин будет получать повестки с 1 декабря, кого могут мобилизовать и есть ли какие-нибудь важные изменения зимнего призыва 2023 года, в материале Новини.LIVE.

Добавим, в Житомирской области будет введен усиленный режим мобилизации. Это стало следствием того, что работниками ТЦК ежедневно вручается около 15 повесток, из которых в РТЦК прибывает только 10% оповещенных.