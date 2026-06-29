Уход за родным братом: когда военнослужащий может уволиться из ВСУ

Украинский военнослужащий. Фото: 41-я ОМБр

Любомир Кучер Редактор, юрист

Увольнение из Вооруженных сил Украины для ухода за близким родственником является законным правом военнослужащего. Таким родственником может быть даже родной брат военного. Однако в таком случае необходимо соблюдение целого ряда условий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы. Это право предоставляется военным любого вида службы, контрактной или по мобилизации.

Однако увольнение из армии возможно не в любой ситуации, а только тогда, когда у военнослужащего есть на то основания. Все основания для увольнения определены в соответствующем законодательстве Украины.

Часть оснований для увольнения, как и для оформления отсрочки от мобилизации, напрямую связана с семейными обстоятельствами военнослужащего. Это, в частности, наличие близких родственников, нуждающихся в постоянном доходе.

Условия для увольнения из ВСУ

К юристам обратился военнослужащий, который планирует уволиться из ВСУ по такому основанию. Он поинтересовался, можно ли уволиться для ухода за родным братом.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что теоретически такой вариант возможен. Однако, как подчеркнул адвокат Юрий Айвазян: "Перед вами стоит сложная задача, решение которой зависит от многих факторов".

Айвазян отметил, что необходимо, во-первых, доказать необходимость постоянного ухода за родным братом. Во-вторых, нужно доказать, что у брата нет других родственников первой и второй степени родства, или, при их наличии, они сами нуждаются в постоянном уходе.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой шаг является обязательным при увольнении из ВСУ по состоянию здоровья.

Проблемы со здоровьем позволяют военнослужащим уволиться из ВСУ. Для того чтобы начать процесс увольнения по состоянию здоровья, необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Именно постановление ВВК является обязательным документом для увольнения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие документы необходимы для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, планирующий уволиться из ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также необходимо предоставить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на увольнение.