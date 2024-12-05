Контракт на службу в ВСУ — испытательный срок, медосмотр и досрочное расторжение

Военнослужащие ВСУ. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени Короля Данила.

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Это означает, что в ряды Вооруженных Сил Украины будут привлекаться еще больше граждан. Некоторые из них могут присоединиться к рядам ВСУ путем подписания контракта на службу. Такой выбор является частым явлением и часто объясняется возможностью через рекрутинг получить желаемую должность в определенном подразделении или воспользоваться другими преимуществами контрактной службы, о которых уже сообщалось ранее. Однако перед многими стоит вопрос: какой именно контракт подписывать?

О видах всех контрактов, сроках и условиях службы узнайте в статье Новости.LIVE.

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Какие контракты доступны во время военного положения

В ходе военного положения существует несколько вариантов заключения контрактов на прохождение военной службы. Вы можете выбрать срочный контракт или контракт до объявления демобилизации.

Контракт на объявление демобилизации

Этот тип контракта специфичен для периода военного положения или мобилизации в особый период. Его заключение регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такой контракт доступен даже тем, кто уже был мобилизован. Продолжительность контракта зависит от момента объявления демобилизации, что делает его срок гибким и привязанным к завершению военного положения.

Следовательно, выбор контракта зависит от индивидуальных потребностей и планов военнослужащего и условий, определенных законодательством.

Срочные контракты во время военного положения — условия и варианты

В период действия военного положения военнослужащие могут заключать срочные контракты на прохождение службы. Продолжительность таких контрактов варьируется от 1 до 10 лет в зависимости от звания, должности и выбранного направления.

Срок контракта. Фото: Армия.

Первые контракты для разных категорий военнослужащих

Для военнослужащих, принятых на должности рядового состава, первый контракт заключается на 3 года.

Для сержантского и старшинского состава сроки контракта определяются с согласия сторон в пределах от 3 до 5 лет.

Для курсантов, завершивших обучение в военных заведениях для подготовки на должности сержантского и старшинского состава, срок контракта составляет 5 лет.

Контракты для офицеров

У офицеров более широкий выбор продолжительности контракта:

Выпускники высших военных учебных заведений по офицерским программам заключают контракт на 5 лет, за исключением летного состава, для которого срок службы составляет 10 лет.

Офицеры, прошедшие подготовку на военных кафедрах, могут заключать контракты сроком от 2 до 5 лет, в зависимости от договоренностей.

Для других лиц офицерского состава предусмотрен срок контракта от 1 до 5 лет.

Особые контракты для медиков и молодых граждан

На законодательном уровне предусмотрена возможность заключения годовых контрактов. Это касается следующих категорий:

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, заключающие контракт на службы рядового, сержантского или старшинского состава. Для офицеров такая возможность не предусмотрена.

Лица с медицинским или психологическим образованием, принимаемые должности по специальности. Для них также доступен контракт на 1 год.

Условия и особенности заключения контракта на службу в ВСУ

Во время военного положения заключить контракт на военную службу могут граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете и признанные годными к службе по состоянию здоровья. Медицинское освидетельствование для кандидатов проводится с большим усердием, поскольку физическое состояние является важным критерием для прохождения службы.

Кроме медицинского обследования претенденты должны пройти профессионально-психологический отбор. В некоторых случаях дополнительно производится специальная проверка. Для новичков, впервые вступающих на военную службу по контракту, обязательным является испытательный срок.

Как проходит испытательный срок

Продолжительность испытательного периода составляет от 1 до 6 месяцев. Успешное прохождение испытания позволяет продлить службу по контракту. В случае неудовлетворительного результата кандидат может быть переведен в разряд мобилизованных (при отсутствии оснований для увольнения со службы).

Возможно ли досрочно расторгнуть контракт

В период военного положения действие контрактов автоматически продлевается. В то же время Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает случаи, когда контракт может быть расторгнут, а военнослужащий уволен со службы. Подробный список таких оснований можно найти в тексте закона.

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