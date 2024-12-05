Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Заключение контракта с ВСУ — все виды и особенности сроков arrow

Заключение контракта с ВСУ — все виды и особенности сроков

5 декабря 2024 12:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Контракт на службу в ВСУ — испытательный срок, медосмотр и досрочное расторжение
Военнослужащие ВСУ. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени Короля Данила.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Это означает, что в ряды Вооруженных Сил Украины будут привлекаться еще больше граждан. Некоторые из них могут присоединиться к рядам ВСУ путем подписания контракта на службу. Такой выбор является частым явлением и часто объясняется возможностью через рекрутинг получить желаемую должность в определенном подразделении или воспользоваться другими преимуществами контрактной службы, о которых уже сообщалось ранее. Однако перед многими стоит вопрос: какой именно контракт подписывать?

О видах всех контрактов, сроках и условиях службы узнайте в статье Новости.LIVE.

Читайте также:

Какие контракты доступны во время военного положения

В ходе военного положения существует несколько вариантов заключения контрактов на прохождение военной службы. Вы можете выбрать срочный контракт или контракт до объявления демобилизации.

Контракт на объявление демобилизации

Этот тип контракта специфичен для периода военного положения или мобилизации в особый период. Его заключение регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Такой контракт доступен даже тем, кто уже был мобилизован. Продолжительность контракта зависит от момента объявления демобилизации, что делает его срок гибким и привязанным к завершению военного положения.

Следовательно, выбор контракта зависит от индивидуальных потребностей и планов военнослужащего и условий, определенных законодательством.

Срочные контракты во время военного положения — условия и варианты

В период действия военного положения военнослужащие могут заключать срочные контракты на прохождение службы. Продолжительность таких контрактов варьируется от 1 до 10 лет в зависимости от звания, должности и выбранного направления.

null
Срок контракта. Фото: Армия.

Первые контракты для разных категорий военнослужащих

  • Для военнослужащих, принятых на должности рядового состава, первый контракт заключается на 3 года.
  • Для сержантского и старшинского состава сроки контракта определяются с согласия сторон в пределах от 3 до 5 лет.
  • Для курсантов, завершивших обучение в военных заведениях для подготовки на должности сержантского и старшинского состава, срок контракта составляет 5 лет.

Контракты для офицеров

У офицеров более широкий выбор продолжительности контракта:

  • Выпускники высших военных учебных заведений по офицерским программам заключают контракт на 5 лет, за исключением летного состава, для которого срок службы составляет 10 лет.
  • Офицеры, прошедшие подготовку на военных кафедрах, могут заключать контракты сроком от 2 до 5 лет, в зависимости от договоренностей.
  • Для других лиц офицерского состава предусмотрен срок контракта от 1 до 5 лет.

Особые контракты для медиков и молодых граждан

На законодательном уровне предусмотрена возможность заключения годовых контрактов. Это касается следующих категорий:

  • Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, заключающие контракт на службы рядового, сержантского или старшинского состава. Для офицеров такая возможность не предусмотрена.
  • Лица с медицинским или психологическим образованием, принимаемые должности по специальности. Для них также доступен контракт на 1 год.

Условия и особенности заключения контракта на службу в ВСУ

Во время военного положения заключить контракт на военную службу могут граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете и признанные годными к службе по состоянию здоровья. Медицинское освидетельствование для кандидатов проводится с большим усердием, поскольку физическое состояние является важным критерием для прохождения службы.

Кроме медицинского обследования претенденты должны пройти профессионально-психологический отбор. В некоторых случаях дополнительно производится специальная проверка. Для новичков, впервые вступающих на военную службу по контракту, обязательным является испытательный срок.

Как проходит испытательный срок

Продолжительность испытательного периода составляет от 1 до 6 месяцев. Успешное прохождение испытания позволяет продлить службу по контракту. В случае неудовлетворительного результата кандидат может быть переведен в разряд мобилизованных (при отсутствии оснований для увольнения со службы).

Возможно ли досрочно расторгнуть контракт

В период военного положения действие контрактов автоматически продлевается. В то же время Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает случаи, когда контракт может быть расторгнут, а военнослужащий уволен со службы. Подробный список таких оснований можно найти в тексте закона.

Напомним, юрист объяснил нужно ли людям, которым ранее уже установили инвалидность самостоятельно являться на осмотр на ВВК.

Также есть список граждан, которых не мобилизуют в декабре в ВСУ.

ВСУ армия военное положение контракт военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:13 Терехов назвал стоимость восстановления Харькова после атак РФ

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Новость с фото

13:01 Консоль-герой — как Xbox Series S спасла парня от смерти

12:59 Почти 15 млн заплатят одесскому депутату за ремонт дорог

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:58 Эти действия незаконны — что не имеют права делать работники ТЦК

12:58 Заключение контракта с ВСУ — все виды и особенности сроков

12:55 Артиллерия ГПСУ ювелирно "минусировала" российские БМП — видео

12:53 На Солнце произошли вспышки — стоит ли волноваться метеозависимым

12:49 В Украине после зимы может вырасти один из тарифов ЖКУ

13:13 Терехов назвал стоимость восстановления Харькова после атак РФ

Новость с фото

13:01 Консоль-герой — как Xbox Series S спасла парня от смерти

12:59 Почти 15 млн заплатят одесскому депутату за ремонт дорог

12:58 Эти действия незаконны — что не имеют права делать работники ТЦК

12:58 Заключение контракта с ВСУ — все виды и особенности сроков

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:55 Артиллерия ГПСУ ювелирно "минусировала" российские БМП — видео

12:53 На Солнце произошли вспышки — стоит ли волноваться метеозависимым

12:49 В Украине после зимы может вырасти один из тарифов ЖКУ

12:49 Украинцам за границей отказывают в выдаче паспортов из-за ТЦК

12:32 Тарифы на свет — нардеп объяснил, когда возможно повышение

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК