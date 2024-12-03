Чи зобов’язані військовозобов’язані самостійно йти на ВЛК до 5 лютого

Медичний огляд. Фото: УНІАН

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1487 та статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни, які підлягають мобілізації, повинні виконувати певні обов’язки. Однак, нові роз’яснення свідчать, що зобов’язання щодо самостійної явки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) регламентується лише за умов, зазначених у документах, отриманих громадянами.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян.

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У юриста поцікавились чи мусить людина, яка має довічну інвалідність, статус обмежено-придатного та відстрочку від мобілізації самостійно до 5 лютого пройти ВЛК або ж чекати на відстрочку.

Юрист пояснив, що згідно з Постановою №1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні з’являтися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) або інших відповідних органів лише у випадках, якщо це вказано у викликах, таких як повістки чи мобілізаційні розпорядження.

Це стосується явки для:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду;

визначення призначення на особливий період;

оформлення військово-облікових документів;

направлення на підготовку чи спеціальні збори.

Ці дії мають здійснюватися виключно за викликом і у строки, зазначені в отриманих документах.

Юрист у роз’ясненнях підкреслив, що громадяни не зобов’язані самостійно ініціювати явку для проходження ВЛК без відповідного виклику. Іншими словами, обов’язок щодо проходження медичного огляду виникає лише за наявності офіційного документа, який визначає місце, час та причину явки.

Важливо розуміти, що невиконання вимог щодо явки за викликом є порушенням і може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності. Однак, ініціативна явка без отримання повістки чи іншого документа не передбачена законом і не є обов’язковою.

Нагадаємо, юрист пояснив, як статус "обмежено придатний" нині впливає на бронювання від мобілізації. Також уряд змінив деякі положення щодо ВЛК — юристи роз'яснили важливі нюанси.