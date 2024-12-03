Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кого точно не призвуть до ЗСУ

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. У цей період обов'язковому призову підлягають військовозобов'язані чоловіки. Проте законом передбачені винятки, є категорії громадян, яких забрати на військову службу не мають права.

Кого точно не мобілізуватимуть до ЗСУ у грудні 2024 року, розбираємось далі у матеріалі.

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Так, норми щодо призову, надання відстрочки, бронювання або звільнення від військової служби містяться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до цього закону, мобілізації за жодних умов не підлягають громадяни:

які перебувають на військовому обліку призовників;

старше 60 років;

які визнані непридатними до служби через стан здоров'я (за рішенням військово-лікарської комісії);

які мають інвалідність І, ІІ або ІІІ групи (такі особи можуть добровільно вступити у військо на штабні посади, якщо ВЛК визнає їх придатними);

колишні військовополонені (вони можуть продовжити службу виключно за власною згодою).

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Також у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву № 16/2/1/21409, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Під повною забороною призов чоловіків віком від 18 до 25 років. На додачу в жовтні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11379-д, який звільняє від мобілізації чоловіків до 25 років, які були визнані обмежено придатними та мали статус військовозобов'язаних. Наразі документ направили на підпис президенту України, після чого він офіційно набере чинності.

Варто також додати, що наразі жінки в Україні не підлягають мобілізації, проте вони також можуть долучитися до ЗСУ за власним бажанням, підписавши контракт.

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