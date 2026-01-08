Видео
Главная Мобилизация Украинец мобилизовался в ВС РФ — что решил суд

Украинец мобилизовался в ВС РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 03:32
Житель Донецкой области мобилизовался в российскую армию — как его наказал суд
Российские военнослужащие. Фото иллюстративное: росСМИ

Уроженец Донецка перешел на сторону оккупантов и добровольно присоединился к вражескому войску. Заочно ему уже вынесли приговор.

Об этом 5 января сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в феврале 41-летний украинец вступил в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донбасса. В составе вражеской армии он участвовал в боевых действиях против украинских военных на территории Покровского, Волновахского и Донецкого районов Донецкой области, а также Северодонецкого района Луганской области.

Мужчина, который присоединился к российской армии
Украинец, который перешел на сторону оккупантов. Фото: Прокуратура Украины

"Обвиняемый, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности Украины, оказывал помощь государству-агрессору в осуществлении подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение суда

Предателя приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества. Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент осужденный еще может обжаловать судебное решение, подав апелляцию.

Напомним, на Кировоградщине военный совершил СОЧ и обманывал людей, собирая деньги якобы на ремонт военной машины. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске призвали в армию мужчину, которого еще в 1999 году исключили с воинского учета. Мобилизованный обжаловал это решение в суде.

суд армия оккупанты мобилизация наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
