Житель Донецкой области мобилизовался в российскую армию — как его наказал суд

Уроженец Донецка перешел на сторону оккупантов и добровольно присоединился к вражескому войску. Заочно ему уже вынесли приговор.

Об этом 5 января сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в феврале 41-летний украинец вступил в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду 1-го армейского корпуса вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донбасса. В составе вражеской армии он участвовал в боевых действиях против украинских военных на территории Покровского, Волновахского и Донецкого районов Донецкой области, а также Северодонецкого района Луганской области.

Украинец, который перешел на сторону оккупантов. Фото: Прокуратура Украины

"Обвиняемый, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности Украины, оказывал помощь государству-агрессору в осуществлении подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение суда

Предателя приговорили к пожизненному заключению и конфискации имущества. Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент осужденный еще может обжаловать судебное решение, подав апелляцию.

