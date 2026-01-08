Відео
Головна Мобілізація Українець мобілізувався до ЗС РФ — що вирішив суд

Українець мобілізувався до ЗС РФ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 03:32
Житель Донеччини мобілізувався до російського війська — як його покарав суд
Російській військовослужбовці. Фото ілюстративне: росЗМІ

Уродженець Донецька перейшов на бік окупантів і добровільно долучився до ворожого війська. Заочно йому вже винесли вирок.

Про це 5 січня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у лютому 41-річний українець вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донбасу. У складі ворожої армії він брав участь у бойових діях проти українських військових на території Покровського, Волноваського та Донецького районів Донецької області, а також Сєверодонецького району Луганської області.

Чоловік, який долучився до російської армії
Українець, який перейшов на бік окупантів. Фото: Прокуратура України

"Обвинувачений, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності, а також обороноздатності України, надавав допомогу державі-агресору у здійсненні підривної діяльності проти України", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Рішення суду 

Зрадника засудили до довічного ув'язнення та конфіскації майна. Вирок набуде законної сили за 30 днів від дня проголошення. Наразі засуджений ще може оскаржити судове рішення, подавши апеляцію. 

Нагадаємо, на Кіровоградщині військовий скоїв СЗЧ і ошукував людей, збираючи гроші нібито на ремонт військової автівки. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківську призвали до війська чоловіка, якого ще у 1999 році виключили з військового обліку. Мобілізований оскаржив це рішення в суді.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
