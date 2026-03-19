Как нужно проходить ВЛК военному: основные правила

Военнослужащий в процессе ВЛК.

Военнослужащие, как и военнообязанные, могут пройти военно-врачебную комиссию. Это нужно для установления актуального состояния здоровья и пригодности к военной службе. Юристы объяснили, кто должен выдать военному направление на ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК для военнообязанных и военных

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в мирное время и общей мобилизации во время военного положения. Именно военно-врачебная комиссия определяет, можно мобилизовать того или иного гражданина или нет, и то, в какие войска можно мобилизовать.

Военно-врачебную комиссию могут проходить не только военнообязанные граждане, но и действующие военнослужащие ВСУ. К юристам обратился именно такой гражданин, который проходит военную службу.

Мужчина отметил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем (сахарный диабет тяжелой формы), и поинтересовался, где и как он может пройти ВВК. Гражданин, в частности, решил пройти комиссию в ТЦК или хотя бы получить там направление на ВВК.

Кто должен выдать направление военнослужащему

Юристы объяснили, что действующие военнослужащие не подпадают под юрисдикцию ТЦК. Адвокат Евгений Александрович рассказал, кто именно должен предоставить направление военному на комиссию.

Адвокат отметил: "Надо получить направление на ВВК из воинской части. Для получения направления на ВВК в воинской части военнослужащий должен подать рапорт на имя командира (можно через "Армия+"), после чего начальник медслужбы оформляет документ".

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подчеркнул, что существует два разных варианта направления на ВВК для военного. Юрист отметил: "Если ты лечишься или проходишь обследование в медучреждении, на медосмотр ВВК тебя может направить начальник медучреждения (по представлению начальника лечебного отделения или профильного специалиста). Если ты находишься в воинской части, то направление на медосмотр ВВК формирует начальник медицинской службы с подписью командира воинской части".

Таким образом, даже находясь в городе, где гражданин состоял на воинском учете до мобилизации, он может обратиться в ТЦК с просьбой организовать ему ВВК только с направлением из воинской части.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

Если военнослужащий имеет проблемы со здоровьем и проходит лечение, он может получить направление на военно-врачебную комиссию. Основанием для рапорта является назначение и выводы его врача.