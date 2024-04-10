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Украина должна готовиться к мобилизации женщин — СМИ

10 апреля 2024 15:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина должна готовиться к мобилизации женщин.
Женщины-военные. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина должна готовиться к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы. Особенно учитывая большой призыв военных в этом году.

Об этом заявила Оксана Григорьева, советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками, в интервью для The Times.

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По словам Григорьевой, Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу.

«Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", — подчеркнула советница.

В статье отмечается, что в украинских Вооруженных Силах уже служат 65 000 женщин, что на 40% больше, чем в 2021 году, перед полномасштабным вторжением России. Большинство из них добровольцы, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, но уже сейчас женщины с медицинским образованием обязаны зарегистрироваться в местном военкомате.

Напомним, что 10 апреля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.

К слову, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.

женщины
мобилизация
война в Украине
военнообязанные

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