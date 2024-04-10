Україна повинна готуватися до мобілізації жінок — ЗМІ

Жінки-військові. Ілюстративне фото: УНІАН

Україна повинна готуватися до можливості мобілізації жінок до армії найближчими роками. Особливо з огляду на великий призов військових цього року.

Про це заявила Оксана Григор’єва, радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ, в інтерв'ю для The Times.

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За словами Григор’євої, Україна має позбутися "старомодного менталітету" щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком.

"Ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій Конституції сказано, що обов’язок кожного українця — захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили й жінки. Нам потрібно готувати дівчат з дитинства до захисту країни", — підкреслила радниця.

У статті зазначено, що в українських Збройних Силах вже служать 65 000 жінок, що на 40% більше, ніж у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням Росії. Більшість з них є добровольцями, оскільки обов’язкового призову для жінок не існує, але вже зараз жінки з медичною освітою зобов’язані зареєструватись у місцевому військкоматі.

Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальность за військові правопорушення.

До слова, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.